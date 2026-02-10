Cambria Shareholder Yield ETF (BATS:SYLD) Reaches New 1-Year High – Still a Buy?

Cambria Shareholder Yield ETF (BATS:SYLD – Get Free Report)’s stock price reached a new 52-week high during mid-day trading on Tuesday . The company traded as high as $77.70 and last traded at $77.6450, with a volume of 5212 shares traded. The stock had previously closed at $77.16.
Cambria Shareholder Yield ETF Price Performance
The business has a 50-day simple moving average of $72.20 and a two-hundred day simple moving average of $69.45. The stock has a market cap of $1.11 billion, a price-to-earnings ratio of 11.01 and a beta of 1.04.
Cambria Shareholder Yield ETF Cuts Dividend
The business also recently disclosed a quarterly dividend, which was paid on Friday, December 19th. Stockholders of record on Thursday, December 18th were given a dividend of $0.1984 per share. This represents a $0.79 dividend on an annualized basis and a dividend yield of 1.0%. The ex-dividend date was Thursday, December 18th.
Institutional Trading of Cambria Shareholder Yield ETF
Cambria Shareholder Yield ETF Company Profile
The Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) is an exchange-traded fund that mostly invests in total market equity. The fund offers active exposure to US stocks with attractive cash flow characterized by dividends, shares buybacks and net debt paydown. SYLD was launched on May 14, 2013 and is managed by Cambria.
