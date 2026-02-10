Cambria Shareholder Yield ETF (BATS:SYLD) Reaches New 1-Year High – Still a Buy?

Cambria Shareholder Yield ETF (BATS:SYLD – Get Free Report)’s stock price reached a new 52-week high during mid-day trading on Tuesday . The company traded as high as $77.70 and last traded at $77.6450, with a volume of 5212 shares traded. The stock had previously closed at $77.16.

Cambria Shareholder Yield ETF Price Performance

The business has a 50-day simple moving average of $72.20 and a two-hundred day simple moving average of $69.45. The stock has a market cap of $1.11 billion, a price-to-earnings ratio of 11.01 and a beta of 1.04.

Get Cambria Shareholder Yield ETF alerts:

Cambria Shareholder Yield ETF Cuts Dividend

The business also recently disclosed a quarterly dividend, which was paid on Friday, December 19th. Stockholders of record on Thursday, December 18th were given a dividend of $0.1984 per share. This represents a $0.79 dividend on an annualized basis and a dividend yield of 1.0%. The ex-dividend date was Thursday, December 18th.

Institutional Trading of Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Shareholder Yield ETF Company Profile

A number of institutional investors and hedge funds have recently modified their holdings of the business. Rothschild Investment LLC raised its stake in shares of Cambria Shareholder Yield ETF by 6.6% during the 4th quarter. Rothschild Investment LLC now owns 247,655 shares of the company’s stock valued at $17,217,000 after purchasing an additional 15,305 shares during the period. Harbour Investments Inc. lifted its stake in shares of Cambria Shareholder Yield ETF by 14.1% in the 4th quarter. Harbour Investments Inc. now owns 1,845 shares of the company’s stock valued at $128,000 after purchasing an additional 228 shares during the period. Van Hulzen Asset Management LLC increased its stake in shares of Cambria Shareholder Yield ETF by 15.0% during the fourth quarter. Van Hulzen Asset Management LLC now owns 7,066 shares of the company’s stock valued at $491,000 after purchasing an additional 922 shares in the last quarter. Tucker Asset Management LLC bought a new stake in Cambria Shareholder Yield ETF during the 4th quarter valued at about $63,000. Finally, Atlas Wealth LLC raised its stake in shares of Cambria Shareholder Yield ETF by 7.9% in the fourth quarter. Atlas Wealth LLC now owns 121,727 shares of the company’s stock worth $8,462,000 after purchasing an additional 8,910 shares during the last quarter.

(Get Free Report)

The Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) is an exchange-traded fund that mostly invests in total market equity. The fund offers active exposure to US stocks with attractive cash flow characterized by dividends, shares buybacks and net debt paydown. SYLD was launched on May 14, 2013 and is managed by Cambria.

See Also

Receive News & Ratings for Cambria Shareholder Yield ETF Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Cambria Shareholder Yield ETF and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.