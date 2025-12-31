Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) To Go Ex-Dividend on December 30th

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (NASDAQ:ASMGGet Free Report) announced a dividend on Monday, December 29th, NASDAQ Dividends reports. Shareholders of record on Tuesday, December 30th will be paid a dividend of 2.5312 per share on Friday, January 2nd. The ex-dividend date is Tuesday, December 30th.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF Stock Up 0.1%

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF stock traded up $0.03 during mid-day trading on Wednesday, hitting $22.81. 10,940 shares of the company’s stock traded hands, compared to its average volume of 150,868. Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF has a one year low of $8.93 and a one year high of $29.12. The firm has a 50 day moving average price of $24.92 and a 200 day moving average price of $19.38.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF Company Profile

The Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) is an exchange-traded fund that mostly invests in information technology equity. The fund aims to provide 2x leveraged exposure to the daily price movement of ASML Holding stock, less fees, and expenses. ASMG was launched on Jan 14, 2025 and is issued by Leverage Shares.

