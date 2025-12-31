Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) To Go Ex-Dividend on December 30th

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (NASDAQ:ASMG – Get Free Report) announced a dividend on Monday, December 29th, NASDAQ Dividends reports. Shareholders of record on Tuesday, December 30th will be paid a dividend of 2.5312 per share on Friday, January 2nd. The ex-dividend date is Tuesday, December 30th.
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF Stock Up 0.1%
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF stock traded up $0.03 during mid-day trading on Wednesday, hitting $22.81. 10,940 shares of the company’s stock traded hands, compared to its average volume of 150,868. Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF has a one year low of $8.93 and a one year high of $29.12. The firm has a 50 day moving average price of $24.92 and a 200 day moving average price of $19.38.
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF Company Profile
