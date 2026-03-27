First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) to Issue Quarterly Dividend of $0.06 on March 31st

Mar 27th, 2026

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (NASDAQ:FTCGet Free Report) announced a quarterly dividend on Wednesday, March 25th. Investors of record on Thursday, March 26th will be given a dividend of 0.0607 per share on Tuesday, March 31st. This represents a c) dividend on an annualized basis and a dividend yield of 0.2%. The ex-dividend date is Thursday, March 26th. This is a 86.2% increase from First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund’s previous quarterly dividend of $0.03.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund Price Performance

NASDAQ FTC opened at $153.28 on Friday. The business has a 50 day moving average price of $161.37 and a 200 day moving average price of $160.89. The company has a market capitalization of $1.20 billion, a P/E ratio of 28.68 and a beta of 1.12. First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund has a 1-year low of $113.13 and a 1-year high of $166.91.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund Company Profile

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (the Fund), formerly First Trust Large Cap Growth Opportunities AlphaDEX Fund, is an exchange-traded fund. The investment objective of the Fund is to seek investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index called the Defined Large Cap Growth Index (the Index). The Index is an enhanced index created and administered by Standard & Poor’s, which employs the AlphaDEX stock selection methodology to select stocks from the S&P 500 Growth Index.

