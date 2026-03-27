First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) to Issue Quarterly Dividend of $0.11 on March 31st

Posted by on Mar 27th, 2026

First Trust Japan AlphaDEX Fund (NASDAQ:FJPGet Free Report) announced a quarterly dividend on Wednesday, March 25th. Stockholders of record on Thursday, March 26th will be paid a dividend of 0.1139 per share on Tuesday, March 31st. This represents a c) dividend on an annualized basis and a dividend yield of 0.6%. The ex-dividend date is Thursday, March 26th.

First Trust Japan AlphaDEX Fund Trading Down 1.9%

NASDAQ FJP opened at $71.79 on Friday. The company has a fifty day simple moving average of $75.15 and a 200 day simple moving average of $69.79. The company has a market cap of $222.55 million, a P/E ratio of 10.49 and a beta of 0.59. First Trust Japan AlphaDEX Fund has a 1 year low of $43.52 and a 1 year high of $82.45.

About First Trust Japan AlphaDEX Fund

The First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) is an exchange-traded fund that is based on the NASDAQ AlphaDEX Japan index. The fund tracks a tiered equal-weighted index of Japanese equities selected using both growth and value screens. FJP was launched on Apr 18, 2011 and is managed by First Trust.

