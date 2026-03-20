Research Analysts’ Weekly Ratings Changes for Signet Jewelers (SIG)

Signet Jewelers (NYSE: SIG) has recently received a number of price target changes and ratings updates:
- 3/19/2026 – Signet Jewelers had its “market perform” rating reaffirmed by Telsey Advisory Group. They now have a $96.00 price target on the stock.
- 3/14/2026 – Signet Jewelers was upgraded by Wall Street Zen from “buy” to “strong-buy”.
- 3/10/2026 – Signet Jewelers had its price target raised by UBS Group AG from $115.00 to $118.00. They now have a “buy” rating on the stock.
- 3/10/2026 – Signet Jewelers had its “market perform” rating reaffirmed by Telsey Advisory Group. They now have a $96.00 price target on the stock.
- 3/9/2026 – Signet Jewelers had its “buy” rating reaffirmed by Jefferies Financial Group Inc..
- 2/22/2026 – Signet Jewelers was downgraded by Wall Street Zen from “strong-buy” to “buy”.
- 2/17/2026 – Signet Jewelers was downgraded by Zacks Research from “strong-buy” to “hold”.
- 2/14/2026 – Signet Jewelers was upgraded by Wall Street Zen from “buy” to “strong-buy”.
- 1/31/2026 – Signet Jewelers was downgraded by Wall Street Zen from “strong-buy” to “buy”.
- 1/21/2026 – Signet Jewelers had its “hold (c)” rating reaffirmed by Weiss Ratings.
- 1/21/2026 – Signet Jewelers was upgraded by The Goldman Sachs Group, Inc. from “hold” to “strong-buy”.
- 1/19/2026 – Signet Jewelers was upgraded by Zacks Research from “hold” to “strong-buy”.
Signet Jewelers Increases Dividend
The firm also recently disclosed a quarterly dividend, which will be paid on Friday, May 22nd. Shareholders of record on Friday, April 24th will be paid a $0.35 dividend. This represents a $1.40 dividend on an annualized basis and a dividend yield of 1.6%. The ex-dividend date of this dividend is Friday, April 24th. This is an increase from Signet Jewelers’s previous quarterly dividend of $0.32. Signet Jewelers’s dividend payout ratio is 38.21%.
The company’s product assortment encompasses engagement rings, wedding bands, fine fashion jewelry and timepieces, complemented by services including jewelry cleaning, repairs, appraisals and extended care plans.
