Therapeutin Melody Brooke Hilft Singles und Couples überwinden Individual Problems zu finden Genießen Wieder

Der Quick Version: Viele Verheiratete Paare haben verwaltet Angelegenheiten, aber zertifiziert Hochzeit und Familie Therapeut Melody Brooke Ziele zusammenzuarbeiten ihnen zu zu lösen Probleme vor Untreue geschieht. Ihre verheiratet Kunden auschecken sie sehr hilfreich umkehren genau was scheint ein unvermeidlicher Scheidung. wenn Sie vor kurzem unverheiratet sind, bietet Melody liefert Ratschläge zur Navigation der Moderne Internet-Dating Szene. Zusätzlich hat Melody Partner Aktivitäten und Interaktiv Kurse für Erwachsene Frauen, die Romantik und Bleiben ihrem Besten Leben.

Obwohl die Trennung price in Amerika Funktionen zwischen 40 Prozent und 50 Prozent während der letzten paar Jahre, Studien haben gezeigt dass es weniger häufig unter jungen Erwachsenen. Aber grau Scheidung – älter Paare, die sich nach langjährigen Ehen scheiden lassen – ist tatsächlich steigend. Die Trennung Rate Eigenschaften über dem Alter von 50 seit dem 1990er Jahre.

Licensed Ehe und Gruppe Therapeut Melody Brooke, wer ist zusätzlich autorisierter professioneller mit einem Griff ‘s Niveau, erwähnt absolut einen gemeinsames Problem sie Ansichten in Liebhaber wen sehen zu dem Mädchen.

“Ich bin beobachte viele Angelegenheiten. Genau das, was mit Social Networking zu geschehen scheint, ist die Tatsache, dass es normalerweise so ist Einzelpersonen haben viel mehr des Zugangs zu Leute “, sagte sie. “Ihr Ehepartner weiß nicht weiß alles die Verbindungen Sie Sie, so ist es eine Tür das ist sehr leicht zu öffnen. Auch wenn Sie nicht wirklich planen, es würde möglicherweise liefern Eindringlinge für den Sie du solltest nicht auf alle}, was dazu führt, dass emotionale oder bezaubernde Angelegenheiten verursacht werden|matter}. “

Es ist wirklich ein Thema das kommt nach oben oft in ihrem exklusiven üben, aber Melody konzentriert sich auf die Theorie, dass Paare arbeiten können durch die Probleme in der Vernunft hinter Dilemmata häufig zu finden und zu lokalisieren Boden statt erwerben getrennt.

Melodie sagte sie ist tatsächlich entdeckt, dass wann a “kontinuierlich Bedrohung “zu Matchmaking und Verbindungen – und nicht allein gegeben ist Geschenkvorschläge eine Gelegenheit für Betrug}, erklärte sie demonstriert. Gelegentlich, die Sache ist wann ein Ehefrau auf Social Medienmarketing täglich.

“Das allein auf der Suche nach die Bedeutung bezüglich des dann Phase von Existenz.

“Teil des tun möchte ist unterstützen Menschen erhalten ihre Glück {und finde|und entdecke|um|eins in ihrem Existenz das bietet alle Bedeutung. ” – Melody Brooke, Lizenzierte Ehe und Gruppe Therapeutin

“Ich bin wo Ort ich. Meine Kinder sind erweitert und meine persönlichen Eltern sind gestorben. persönlich denke ich wie ich habe ein Leben was bedeutungsvoll, aber ich in Kontakt bleiben alle Frauen das {durchläuft|sich mit|dem Erleben|durchgehen|durchgehen|einen Übergang durchlaufen plus weiß nicht weiß sehr gut was sie fordern {aus ihren|Leben, “Melodie erwähnte.

Helfen andere stoßen Bedeutung innerhalb ihres Leben motiviert Melodie, nur wer mag genau das sie unternimmt Sie sagte sie ist tatsächlich speziell glücklich, weil sie gesehen so viele Leute wähle arbeite täglich bei Jobs die nicht bringen sie irgendeine Erfüllung.

“Teil des tun möchte ist tatsächlich unterstützen Männer und Frauen entdecken ihre einzigartige Freude {und finde|und entdecke|um|etwas in ihrem Leben gibt sie Bedeutung “, sagte sie. “Weil Bedeutung tatsächlich viel mehr lebenswichtig als Vergnügen. Bedeutung gibt Ihnen Zufriedenheit, und wann Sie schauen zurück am Ende von deinem Leben, das ist was ist viel mehr bedeutend erhältlich. {Ich fühle|persönlich denke ich|ich|glaube|mein Arbeit hat eine Menge Bedeutung. “

