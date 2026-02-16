Precision BioSciences to Spotlight ARCUS Gene-Editing Pipeline at Investor Conference

Error: Response status code does not indicate success: 400 (Bad Request).
About Precision BioSciences (NASDAQ:DTIL)
Precision BioSciences is a clinical?stage genome editing company that leverages its proprietary ARCUS platform to develop targeted gene therapies. ARCUS, an engineered nuclease derived from a naturally occurring enzyme, enables precise DNA modifications for both in vivo and ex vivo applications. The company’s pipeline spans genetic diseases—including rare monogenic disorders—and immuno?oncology, where it is advancing allogeneic cell therapy candidates designed to address hematologic malignancies and solid tumors.
Founded in 2006 as a spin?out from research at the University of North Carolina, Precision BioSciences is headquartered in Durham, North Carolina, with additional research and manufacturing capabilities located in the Research Triangle Park area.
