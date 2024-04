Dois-je L’adresser Lui Initiale ?

Lecteur Question :

De retour en 7e quality, I régulièrement comprendre ce gars d’un un changement. Nous sommes copains mais perdu touche une fois le plan avait été plus de et pas, alors il seulement erré par.

Juste quoi Est-ce que c’est en ce qui concerne? Vraiment il comme moi ou c’était à peu près ça exactement habituel initial fascination pour quelqu’un vous n’avez pas vu dans un peu? Dois-je “accidentellement” rencontrer encore ( où aller maintenant) et aborder lui initial cette fois-ci ? Merci beaucoup pour lecture, toute aide est appréciée! “

-Gigi K. (Pennsylvanie)

Réponse de Professionnel:

Salut, Gigi. Merci pour la lettre.

Il y a deux ou trois choses qui ne plutôt semble fit, mais pour le plus absolu composant, ceci ressemble à une jolie et douceur à propos de vous . Il est probable que vous vous êtes lié d’amitié avec lui à l’intérieur du 7e grade à un moment quand il cru nerveux et seul, et ensuite il le plus probable attiré par l’accessibilité et la convivialité.

Mais cinq ans sont décédés, et il est vraiment temps pour lui de cultiver vers le haut. Continue et approche lui. Permettre se sentir en sécurité, mais faites-lui savoir votre abandonner la vôtre persévérance un peu et aussi vous ne comprendre leur mélangé indicateurs. Assurez-vous qu’il comprend que chaque fois vous commencez recevoir intéressé à lui, le gars flocon down et vous permet de se sentir comme il ne des soins et une attention. est réellement il penser rencontres vous? Si il ou elle est, il n’a pas posséder un copain stratégie vous, et ensuite il devrait au tout le moins envoyer un bon livre qui ne te faire ressentir refusé. Dites-lui simplement choses vous pensez sont doux avec lui, et à recevoir à prendre un café. Générer lui te donner une réponse maintenant. Sauf si vous vraiment sortir avec lui, faites-lui savoir cela, aussi. Vous pouvez néanmoins son ami qui l’aident devenir un plus confiant guy.

Si my présomptions ont tendance à être off-base, write as well as nous garder prendre soin de cela!

Nick

