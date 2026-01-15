Analyzing Maquia Capital Acquisition (NASDAQ:MAQC) and Ceridian HCM (NYSE:CDAY)

Insider & Institutional Ownership
12.4% of Maquia Capital Acquisition shares are held by institutional investors. 4.5% of Ceridian HCM shares are held by company insiders. Comparatively, 92.7% of Maquia Capital Acquisition shares are held by company insiders. Strong institutional ownership is an indication that endowments, large money managers and hedge funds believe a company is poised for long-term growth.
Profitability
This table compares Ceridian HCM and Maquia Capital Acquisition’s net margins, return on equity and return on assets.
|Net Margins
|Return on Equity
|Return on Assets
|Ceridian HCM
|0.28%
|2.03%
|0.51%
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-10.66%
|10.86%
Valuation & Earnings
This table compares Ceridian HCM and Maquia Capital Acquisition”s gross revenue, earnings per share (EPS) and valuation.
|Gross Revenue
|Price/Sales Ratio
|Net Income
|Earnings Per Share
|Price/Earnings Ratio
|Ceridian HCM
|$1.45 billion
|7.47
|-$73.40 million
|$0.03
|2,312.00
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|N/A
|-$960,000.00
|($0.03)
|-71.33
Maquia Capital Acquisition has lower revenue, but higher earnings than Ceridian HCM. Maquia Capital Acquisition is trading at a lower price-to-earnings ratio than Ceridian HCM, indicating that it is currently the more affordable of the two stocks.
Risk and Volatility
Ceridian HCM has a beta of 1.38, suggesting that its stock price is 38% more volatile than the S&P 500. Comparatively, Maquia Capital Acquisition has a beta of -0.03, suggesting that its stock price is 103% less volatile than the S&P 500.
Summary
Ceridian HCM beats Maquia Capital Acquisition on 6 of the 10 factors compared between the two stocks.
About Ceridian HCM
Ceridian HCM Holding Inc., together with its subsidiaries, operates as a human capital management (HCM) software company in the United States, Canada, and internationally. It offers Dayforce, a cloud HCM platform that provides human resources, payroll, benefits, workforce management, and talent management functionality; and Powerpay, a cloud HR and payroll solution for the small business market. The company also provides Bureau solutions for payroll and payroll-related services. It sells its solutions through direct sales force and third-party channels. The company was incorporated in 2013 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
About Maquia Capital Acquisition
Maquia Capital Acquisition Corporation does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company intends to focus its search on technology-focused middle market and emerging growth companies in North America. Maquia Capital Acquisition Corporation was incorporated in 2020 and is based in Miami, Florida.
