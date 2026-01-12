Research Analysts’ Weekly Ratings Updates for Excelerate Energy (EE)

Several analysts have recently updated their ratings and price targets for Excelerate Energy (NYSE: EE):
- 1/11/2026 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Wall Street Zen from a “hold” rating to a “buy” rating.
- 1/5/2026 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Raymond James Financial, Inc. from an “outperform” rating to a “strong-buy” rating. They now have a $36.00 price target on the stock.
- 1/3/2026 – Excelerate Energy was downgraded by analysts at Wall Street Zen from a “buy” rating to a “hold” rating.
- 12/29/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 12/22/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 12/21/2025 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Wall Street Zen from a “hold” rating to a “buy” rating.
- 12/15/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 12/13/2025 – Excelerate Energy was downgraded by analysts at Wall Street Zen from a “buy” rating to a “hold” rating.
- 12/8/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 12/1/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 11/24/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 11/17/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
- 11/17/2025 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Tudor Pickering from a “hold” rating to a “strong-buy” rating.
Excelerate Energy Dividend Announcement
The company also recently announced a quarterly dividend, which was paid on Thursday, December 4th. Stockholders of record on Wednesday, November 19th were paid a $0.08 dividend. This represents a $0.32 annualized dividend and a dividend yield of 1.1%. The ex-dividend date was Wednesday, November 19th. Excelerate Energy’s dividend payout ratio (DPR) is 22.22%.
Founded in the early 2000s, Excelerate Energy pioneered the first FSRU in 2007, demonstrating the flexibility and cost advantages of floating LNG import infrastructure.
