Research Analysts’ Weekly Ratings Updates for Excelerate Energy (EE)

Posted by on Jan 12th, 2026

Several analysts have recently updated their ratings and price targets for Excelerate Energy (NYSE: EE):

  • 1/11/2026 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Wall Street Zen from a “hold” rating to a “buy” rating.
  • 1/5/2026 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Raymond James Financial, Inc. from an “outperform” rating to a “strong-buy” rating. They now have a $36.00 price target on the stock.
  • 1/3/2026 – Excelerate Energy was downgraded by analysts at Wall Street Zen from a “buy” rating to a “hold” rating.
  • 12/29/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 12/22/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 12/21/2025 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Wall Street Zen from a “hold” rating to a “buy” rating.
  • 12/15/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 12/13/2025 – Excelerate Energy was downgraded by analysts at Wall Street Zen from a “buy” rating to a “hold” rating.
  • 12/8/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 12/1/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 11/24/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 11/17/2025 – Excelerate Energy had its “hold (c)” rating reaffirmed by analysts at Weiss Ratings.
  • 11/17/2025 – Excelerate Energy was upgraded by analysts at Tudor Pickering from a “hold” rating to a “strong-buy” rating.

Excelerate Energy Dividend Announcement

The company also recently announced a quarterly dividend, which was paid on Thursday, December 4th. Stockholders of record on Wednesday, November 19th were paid a $0.08 dividend. This represents a $0.32 annualized dividend and a dividend yield of 1.1%. The ex-dividend date was Wednesday, November 19th. Excelerate Energy’s dividend payout ratio (DPR) is 22.22%.

Excelerate Energy (NYSE: EE) is a Houston?based energy infrastructure company specializing in liquefied natural gas (LNG) solutions. The company develops, owns and operates floating regasification units (FSRUs) that convert shipped LNG into natural gas for delivery into existing pipeline networks. Excelerate Energy’s integrated platform also includes specialized LNG carriers, proprietary regasification technology and on?shore support facilities, enabling rapid deployment of import terminals without extensive capital construction.

Founded in the early 2000s, Excelerate Energy pioneered the first FSRU in 2007, demonstrating the flexibility and cost advantages of floating LNG import infrastructure.

