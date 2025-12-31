Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (BATS:EPRF) to Issue Monthly Dividend of $0.08

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (BATS:EPRF – Get Free Report) announced a monthly dividend on Monday, December 29th. Investors of record on Wednesday, December 31st will be given a dividend of 0.08 per share on Friday, January 2nd. This represents a c) annualized dividend and a dividend yield of 5.5%. The ex-dividend date of this dividend is Wednesday, December 31st.

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF Stock Performance

EPRF traded down $0.16 during trading hours on Wednesday, hitting $17.60. 15,097 shares of the stock were exchanged, compared to its average volume of 15,031. The stock has a 50-day simple moving average of $17.80 and a 200-day simple moving average of $17.98. Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF has a 12 month low of $16.71 and a 12 month high of $19.98.

About Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) is an exchange-traded fund that mostly invests in investment grade fixed income. The fund tracks an index composed of U.S.-listed, investment grade, fixed-rate preferred issues, with a modified equal weighting. EPRF was launched on May 24, 2016 and is managed by Innovator.

