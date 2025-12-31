Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (BATS:EPRF) to Issue Monthly Dividend of $0.08

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (BATS:EPRF – Get Free Report) announced a monthly dividend on Monday, December 29th. Investors of record on Wednesday, December 31st will be given a dividend of 0.08 per share on Friday, January 2nd. This represents a c) annualized dividend and a dividend yield of 5.5%. The ex-dividend date of this dividend is Wednesday, December 31st.
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF Stock Performance
EPRF traded down $0.16 during trading hours on Wednesday, hitting $17.60. 15,097 shares of the stock were exchanged, compared to its average volume of 15,031. The stock has a 50-day simple moving average of $17.80 and a 200-day simple moving average of $17.98. Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF has a 12 month low of $16.71 and a 12 month high of $19.98.
About Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
Featured Articles
- Five stocks we like better than Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
- Do not delete, read immediately
- ALERT: Drop these 5 stocks before January 2026!
- The Crash Has Already Started (Most Just Don’t See It Yet)
- [No Brainer Gold Play]: “Show me a better investment.”
- INVESTOR ALERT: Tiny “$3 AI Wonder Stock” on the Verge of Blasting Off
Receive News & Ratings for Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.