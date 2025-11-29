Dynagas LNG Partners (NYSE:DLNG) Shares Pass Above 50-Day Moving Average – What’s Next?

Shares of Dynagas LNG Partners LP (NYSE:DLNG – Get Free Report) passed above its 50 day moving average during trading on Thursday . The stock has a 50 day moving average of $3.59 and traded as high as $3.81. Dynagas LNG Partners shares last traded at $3.7350, with a volume of 48,631 shares trading hands.

Analyst Upgrades and Downgrades

Separately, Weiss Ratings reiterated a “hold (c-)” rating on shares of Dynagas LNG Partners in a research report on Thursday, October 30th. One equities research analyst has rated the stock with a Hold rating, Based on data from MarketBeat, the stock presently has a consensus rating of “Hold”.

Get Dynagas LNG Partners alerts:

Get Our Latest Report on Dynagas LNG Partners

Dynagas LNG Partners Trading Down 3.2%

The business has a 50 day simple moving average of $3.59 and a 200-day simple moving average of $3.63. The stock has a market capitalization of $132.42 million, a price-to-earnings ratio of 3.21 and a beta of 0.77. The company has a debt-to-equity ratio of 0.80, a current ratio of 2.08 and a quick ratio of 2.08.

Dynagas LNG Partners (NYSE:DLNG – Get Free Report) last released its quarterly earnings data on Thursday, November 20th. The shipping company reported $0.36 earnings per share for the quarter, beating the consensus estimate of $0.31 by $0.05. Dynagas LNG Partners had a return on equity of 16.11% and a net margin of 35.60%.The business had revenue of $37.04 million for the quarter, compared to analysts’ expectations of $37.78 million. As a group, equities analysts expect that Dynagas LNG Partners LP will post 1.08 earnings per share for the current year.

Dynagas LNG Partners Increases Dividend

The business also recently disclosed a quarterly dividend, which was paid on Friday, November 14th. Stockholders of record on Monday, November 10th were given a dividend of $0.05 per share. This is a positive change from Dynagas LNG Partners’s previous quarterly dividend of $0.05. This represents a $0.20 annualized dividend and a dividend yield of 5.6%. The ex-dividend date of this dividend was Monday, November 10th. Dynagas LNG Partners’s payout ratio is currently 15.63%.

Hedge Funds Weigh In On Dynagas LNG Partners

Institutional investors and hedge funds have recently added to or reduced their stakes in the stock. TD Waterhouse Canada Inc. bought a new stake in shares of Dynagas LNG Partners in the second quarter valued at about $36,000. Baader Bank Aktiengesellschaft bought a new stake in Dynagas LNG Partners in the 3rd quarter valued at approximately $36,000. Geneos Wealth Management Inc. lifted its stake in Dynagas LNG Partners by 100.0% in the 2nd quarter. Geneos Wealth Management Inc. now owns 43,036 shares of the shipping company’s stock valued at $151,000 after acquiring an additional 21,518 shares in the last quarter. Susquehanna International Group LLP boosted its position in Dynagas LNG Partners by 430.1% during the 3rd quarter. Susquehanna International Group LLP now owns 146,196 shares of the shipping company’s stock worth $513,000 after acquiring an additional 118,616 shares during the last quarter. Finally, Acadian Asset Management LLC grew its stake in shares of Dynagas LNG Partners by 548.8% during the 1st quarter. Acadian Asset Management LLC now owns 184,310 shares of the shipping company’s stock worth $692,000 after acquiring an additional 155,902 shares in the last quarter.

Dynagas LNG Partners Company Profile

(Get Free Report)

Dynagas LNG Partners LP, through its subsidiaries, operates in the seaborne transportation industry in Greece and internationally. The company owns and operates liquefied natural gas (LNG) carriers. Its fleet consists of six LNG carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 914,000 cubic meters.

Featured Articles

Receive News & Ratings for Dynagas LNG Partners Daily - Enter your email address below to receive a concise daily summary of the latest news and analysts' ratings for Dynagas LNG Partners and related companies with MarketBeat.com's FREE daily email newsletter.