Head-To-Head Contrast: Maquia Capital Acquisition (MAQC) & The Competition

Volatility and Risk
Maquia Capital Acquisition has a beta of -0.03, suggesting that its share price is 103% less volatile than the S&P 500. Comparatively, Maquia Capital Acquisition’s peers have a beta of 1.45, suggesting that their average share price is 45% more volatile than the S&P 500.
Valuation and Earnings
This table compares Maquia Capital Acquisition and its peers gross revenue, earnings per share (EPS) and valuation.
|Gross Revenue
|Net Income
|Price/Earnings Ratio
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-$960,000.00
|-71.33
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|$804.46 million
|$13.44 million
|-0.30
Maquia Capital Acquisition’s peers have higher revenue and earnings than Maquia Capital Acquisition. Maquia Capital Acquisition is trading at a lower price-to-earnings ratio than its peers, indicating that it is currently more affordable than other companies in its industry.
Profitability
|Net Margins
|Return on Equity
|Return on Assets
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-10.66%
|10.86%
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|-43.03%
|-34.74%
|-5.53%
Institutional and Insider Ownership
12.4% of Maquia Capital Acquisition shares are owned by institutional investors. Comparatively, 57.7% of shares of all “Prepackaged software” companies are owned by institutional investors. 92.7% of Maquia Capital Acquisition shares are owned by insiders. Comparatively, 19.8% of shares of all “Prepackaged software” companies are owned by insiders. Strong institutional ownership is an indication that endowments, hedge funds and large money managers believe a company is poised for long-term growth.
Summary
Maquia Capital Acquisition peers beat Maquia Capital Acquisition on 5 of the 9 factors compared.
Maquia Capital Acquisition Company Profile
Maquia Capital Acquisition Corporation does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company intends to focus its search on technology-focused middle market and emerging growth companies in North America. Maquia Capital Acquisition Corporation was incorporated in 2020 and is based in Miami, Florida.
