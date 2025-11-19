YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (NASDAQ:FEAT) Plans Dividend of $0.39

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (NASDAQ:FEAT – Get Free Report) announced a dividend on Tuesday, November 18th, NASDAQ Dividends reports. Shareholders of record on Wednesday, November 19th will be paid a dividend of 0.3878 per share on Thursday, November 20th. The ex-dividend date is Wednesday, November 19th.
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF Stock Performance
Shares of NASDAQ:FEAT traded down $0.60 during trading on Wednesday, reaching $27.10. 17,055 shares of the company traded hands, compared to its average volume of 26,054. YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF has a 52-week low of $26.73 and a 52-week high of $50.21. The business’s fifty day moving average is $32.03 and its 200-day moving average is $34.42.
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF Company Profile
